Falyalı cinayeti.. 2 yeni tutuklama var...

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında Ö.T. ve Y.G'nin ardından bugün, olayla bağlantısı olduğuna inanılan iki kişi daha tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor…

TOPLAMDA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Falyalı ve Demirtaşı’ın ölümünden sonra, yapılan geniş çaplı soruşturma kapsamında bugüne kadar 4 kişi KKTC’den, 3 kişi ise Türkiye’den olmak üzere toplamda 7 kişi tutuklandı.