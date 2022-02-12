  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Falyalı cinayeti.. 2 yeni tutuklama var...

» »
Falyalı’nın ölümü sonrasında yürütülen soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı…
Falyalı cinayeti.. 2 yeni tutuklama var...

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında Ö.T. ve Y.G'nin ardından bugün, olayla bağlantısı olduğuna inanılan iki kişi daha tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor…

TOPLAMDA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Falyalı ve Demirtaşı’ın ölümünden sonra, yapılan geniş çaplı soruşturma kapsamında bugüne kadar 4 kişi KKTC’den, 3 kişi ise Türkiye’den olmak üzere toplamda 7 kişi tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Limasol Direnişi Mesajı…12 Şubat 2022 Cumartesi 16:19
  • Ünlü Iş Adamı Halil Falyalı Neden Öldürüldü? Söylemezler Çetesi Için Haraç ve Tehdit İddiası12 Şubat 2022 Cumartesi 13:21
  • Covid-19’dan Bir Ölüm Daha12 Şubat 2022 Cumartesi 12:26
  • İki Cinayet de Birbirinin Aynısı! Halil Falyalı Suikasti, Akıllara Ömer Lütfü Topal'ı Getirdi12 Şubat 2022 Cumartesi 11:48
  • Ölen Şahısların Ölüm Nedenleri Açıklandı12 Şubat 2022 Cumartesi 11:34
  • Göçeri'de İntihar12 Şubat 2022 Cumartesi 11:29
  • Falyalı Bağlantısını Görüntüler Ele Verdi12 Şubat 2022 Cumartesi 10:01
  • Sucuoğlu: Hükümet Çarşamba’ya kadar netleşecek11 Şubat 2022 Cuma 22:18
  • Söylemez Kardeşlerin Avukatı Tutukluluğu Doğruladı11 Şubat 2022 Cuma 20:13
  • 602 Vaka11 Şubat 2022 Cuma 19:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti