  • BIST 2.511,37
  • Altın 977.608
  • Dolar 17.7183
  • Euro 18.0655
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

Falyalı cinayeti: 3 zanlı mahkemeye çıkarıldı

» »
Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek bugün mahkemeye çıkarıldı.
Falyalı cinayeti: 3 zanlı mahkemeye çıkarıldı

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Girne bölgesi Çatalköy mevkiisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yolsuzluk Raporu 2021 açıklandı21 Temmuz 2022 Perşembe 18:44
  • İlk yerli arpa Beşparmak satışa sunulacak21 Temmuz 2022 Perşembe 18:27
  • Dövizde gün sonu rakamları21 Temmuz 2022 Perşembe 17:08
  • KIB-TEK'i Başbakanlığa bağlıyorsunuz... Neden?21 Temmuz 2022 Perşembe 16:46
  • Teknecik yakınlarında yangın!21 Temmuz 2022 Perşembe 16:25
  • 110 İşyeri denetlendi!21 Temmuz 2022 Perşembe 16:04
  • Erhürman: Birileri oturduğu yerden memleketi zarara uğratıyor!21 Temmuz 2022 Perşembe 15:58
  • Karaman, son yolculuğuna uğurlandı...21 Temmuz 2022 Perşembe 15:51
  • 8. Baraka Yaz Kursları Şölenle Sona Eriyor21 Temmuz 2022 Perşembe 15:15
  • Erhürman: İnsanca yaşam için üretici ve asgari ücretli desteklenmelidir21 Temmuz 2022 Perşembe 15:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti