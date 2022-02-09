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Falyalı cinayeti; bir kişi mahkemeye çıkarıldı

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Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Falyalı cinayeti; bir kişi mahkemeye çıkarıldı

KKTC’nin tanınmış iş insanlarından Halil Falyalı dün akşam uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Falyalı’nın şoförünün de hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili polisin geniş kapsamlı operasyonu sürüyor…

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Zanlı geniş güvenlik önlemleri altında Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Elde edilen bilgiye göre zanlı olayda kullanılan araçlardan birinin sahibi.

Tahkikat memuru Murat Bayram.

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