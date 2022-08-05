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Falyalı cinayeti: Dava 12 Ağustos’a ertelendi

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Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek bugün mahkemeye çıkarıldı.
Falyalı cinayeti: Dava 12 Ağustos’a ertelendi

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, soruşturmanın KKTC ve Türkiye'de çok yönlü olarak devam ettiğini hatırlattı.

Savcı Hidayet, duruşmada sona gelindiğini itham ve duruşma sürecine başlanacağını belirtti.

Mahkeme davayı 12 Ağustos Cuma gününe erteleyerek oturumu kapattı.

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