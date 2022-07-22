Falyalı cinayeti: Dava 29 Temmuz'a ertelendi

Silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili Ömer Tunç, Musa Çiçek ve Veysel Sare yoğun güvenlik önlemi altında bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme davayı 29 Temmuz Cuma gününe erteledi.

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili tutuklanan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, dava ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Savcı Ali Hidayet olgular ve eklemeler ışığında dosyanın genişletildiğini ve bu bağlamda süreye ihtiyaç olduğunu belirterek süre talep etti. Bu talep üzerine mahkeme davayı 29 Temmuz Cuma gününe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.