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Falyalı cinayeti davası devam ediyor

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Falyalı cinayeti davası devam ediyor
Falyalı cinayeti davası devam ediyor

Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde suikasta kurban giden Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili olarak İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülen duruşmaya bugünde devam edildi.

Cemil Önal, Uluslararası alanda kırmızı bültenle aranacak

Mahkemede ilk olarak Falyalı suikastı ile ilgili aranan Cemil Önal hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldığı dile getirildi. Falyalı suikastının kilit isimlerinden biri olarak adlandırılan ve Söylemezler çetesi ile bağlantısı olduğu tespit edilen Cemil Önal, Uluslararası alanda kırmızı bültenle aranacak.

Tutuklu olarak bulunan Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Ender Yıldız ve Abdürrahim Çelik, kasten adam öldürmek, suç örgütü kurmak ve organize bir şekilde suç örgütünü KKTC’ye göndermek suçlamaları ile yargılanıyor.

Savunma avukatı KKTC yargısına ve kolluk güçlerine çamur attı

7 savunma avukatı, mahkemede KKTC mahkemelerine ve soruşturma müfettişi Murat Bayram’a yüklendi ve savunmalarını da bu doğrultuda gerçekleştirdi. Savunma avukatları, KKTC’deki belge ve bilgiler için “Çöp” ibaresini bir kez daha kullandı. Avukat Alpay Fırat, ortada olayla ilgili bilgi ve belge olmadığını savunarak, “Kolluk kuvvetleri baskısıyla bir kurgu yaratıldığını” iddia etti. Fırat, “Olay gecesi müfettiş Murat Bayram izinliydi ve resmi görevde değildi. İzinden dönerek soruşturmayı üstlendi. Murat Bayram böyle bir kurgunun elemanıdır” diyerek, Müşteki avukatına hitaben, “Adadaki tek Malkoçoğlu Murat Bayram mı böyle bir görevi üstlendi?” diye sordu. Fırat, “Yaşanan olay üzerine olay yerine giden Murat Bayram, emareleri kurgu mahiyetinde olay yerine bıraktı. Murat Bayram müvekkilimi yıkmakla görevlendirilen kişidir” iddiasında bulundu.

Mahkemede savunma avukatları, sahte evrak düzenleme, adil yargılama sürecini etkileme, yasaya aykırı delil üretme gibi iddiaları ortaya sunarak, KKTC’de soruşturmayı yürüten müfettiş Murat Bayram hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

İstanbul 36. Ağır Ceza mahkemesinde görülen davada, tutuklu kişilerin tutukluluk hallerinin devam edilmesine karar verilirken, dava 12 Ekim 2023 saat 10.00’a ertelendi. (Kamalı Haber)

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