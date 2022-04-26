Falyalı cinayeti davası... Korumlara hapis cezası verildi...

Halil Falyalı cinayetiyle kapsamında tutuklu yargılanan Türkistan Gülce ve Halil Işık mahkemeye çıkarıldı.
Gündem Kıbrıs'ın haberine göre, Türkistan Gülce'ye 4 yıl, Halil Işık'a 3 yıl hapis cezası verildi.
İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Falyalı'nın korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık, yargılanma sürecini cezaevinde bekliyordu.
Polise yalan ifade verdikleri tespit edilerek tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları silahlarla havaya ateş açtıkları belirlenen Falyalı'nın korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık tutuklanmıştı.
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