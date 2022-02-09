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Falyalı cinayeti: İstanbul’da 3 gözaltı var!

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İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili üç kişinin İstanbul’da tutuklandığı öğrenildi.
Falyalı cinayeti: İstanbul’da 3 gözaltı var!

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili üç kişinin İstanbul’da tutuklandığı öğrenildi.

Türkiye’de yayın yapan haber kanalı NTV gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. 

Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Halil Falyalı'nın öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada olayla ilgili olduğu belirtilen 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy’de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır.

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