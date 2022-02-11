Falyalı Cinayeti.. İşte yeni detaylar...

Ömer Tunç ve Yusuf Güneş 6 gün daha tutuklu kalacak Çatalköy'de düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölüdürülen Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Ömer Tunç ile Yusuf Güneş bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ömer Tunç ve Yusuf Güneş 6 gün daha tutuklu kalacak.

Mahkemede polis cinayet ile ilgili ilk etapta ulaşılan bulguların detaylarını açıkladı:

Soruşturma kapsamında DNA, baristik, toprak, parmak izi örnekleriyle ilgili Ankara'ya bugün ekip gönderiliyor. Olayda birden çok silah kullanıldığı bulgusu var Türkiye'den istihbarat anlamında bilgi bekleniyor Aranan, ismi tespit edilen zanlılar, emareler var Kiralık araçların içinde olayda kullanıldığına inanılan emareler bulundu Olayda kullanılan birçok kiralık araç tespit edildi Olay öncesi ve sonrasına ilişkin GPRS verileri takip ediliyor.

OLAY YERİNDEKİ BULGULAR

59 adet 7.62 mm boş kovan, 9 adet 7.62 mermi çekirdeği, 5 adet 9 mm kovan bulundu

Zanlı Ömer Tunç mahkemede konuştu can güvenliğimden endişeliyim dedi.

Mahkemede, adli yardımlaşma kapsamında Türkiye emniyet güçleriyle irtibatlı olunduğu söylenirken emarelerin Türkiye’ye gönderildiği ve geniş çaplı bir soruşturmanın devam ettiği söylendi.

Yargıç Hazan Aksun Ömer Tunç ile Yusuf Güneş'e 6 gün daha tutukluluk emri verdi.