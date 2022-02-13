  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Falyalı Cinayeti Soruşturması Kapsamında Tutuklu Sayısı Artıyor

» »
Falyalı Cinayeti Soruşturması Kapsamında Tutuklu Sayısı Artıyor
Falyalı Cinayeti Soruşturması Kapsamında Tutuklu Sayısı Artıyor

İş insanı Halil Falyalı ve koruma şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili yapılan soruşturmada bugün 2 kişi daha tutuklandı.

Halil Falyalı’nın cinayeti ile ilgili gözaltına alınanların sayısı yükselmeye devam ediyor.

Falyalı ve Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin isimlerinin Veysel Sarı ve Halil Işık olduğu ifade edildi.

Ülkeye yasa dışı yollarla giren iki zanlının, Falyalı ve Demirtaş cinayeti ile ilgili bağlantısı olduğu iddia ediliyor. Cinayetle bağlantısı olduğu iddiası ile tutuklanan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleriyle ve Girne Mahkemesi’ne çıkarılmayı bekliyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında tutuklanan şahıslara mahkemeye sevkleri sırasında çelik yelek giydirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu:Görüştüğümüz partilerle genel anlamda bir sorun yok12 Şubat 2022 Cumartesi 19:52
  • 486 Vaka, 1 Vefat!12 Şubat 2022 Cumartesi 19:49
  • Tatar:EOKA’cı ruhu, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması hayali her zaman Kıbrıs’ın Rum kesiminde yaşanmaktadır, yaşanıyor12 Şubat 2022 Cumartesi 19:37
  • Hellim Tartışması Bitmek Bilmiyor12 Şubat 2022 Cumartesi 17:34
  • Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nden TMT Açıklaması Ve Gazeteci Ayşenur Arslan’a Tepki12 Şubat 2022 Cumartesi 17:10
  • Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Limasol Direnişi Mesajı…12 Şubat 2022 Cumartesi 16:19
  • Ünlü Iş Adamı Halil Falyalı Neden Öldürüldü? Söylemezler Çetesi Için Haraç ve Tehdit İddiası12 Şubat 2022 Cumartesi 13:21
  • Covid-19’dan Bir Ölüm Daha12 Şubat 2022 Cumartesi 12:26
  • İki Cinayet de Birbirinin Aynısı! Halil Falyalı Suikasti, Akıllara Ömer Lütfü Topal'ı Getirdi12 Şubat 2022 Cumartesi 11:48
  • Ölen Şahısların Ölüm Nedenleri Açıklandı12 Şubat 2022 Cumartesi 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti