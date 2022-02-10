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Falyalı Cinayeti: Tunç ve Güneş'in Adaya Birlikte Giriş Yaptığı Tespit Edildi

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İş insanı Halil Falyalı ve beraberindeki Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili zanlı Yusuf Güneş tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Dün tutuklanan zanlı Ömer Tunç ile Güneş'in birlikte ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi.
Falyalı Cinayeti: Tunç ve Güneş'in Adaya Birlikte Giriş Yaptığı Tespit Edildi

Çatalköy’de 8 Şubat Salı günü akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda iş insanı Halil Falyalı ve beraberindeki Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Falyalı cinayetiyle ilgili olduğu tespit edilen zanlı Yusuf Güneş, tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli Polis çavuşu Tolga Ateşli, Yusuf Güneş’in 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklandığını kaydetti.

Ateş, önceki gün mahkemeye çıkarılan Ömer Tunç ile Yusuf Güneş’in 25 Ocak’ta birlikte KKTC’ye geldiklerini belirtti. Tunç ve Güneş’in Falyalı ailesiyle ilişki içerisinde bulunduğunu, iş yaptıklarını belirten Ateşli, ayrıca silahlı saldırı olayıyla ilgili bazı isimler tespit edildiğini, Yusuf Güneş’in aranan şahıslarla da bağlantısının olduğunu belirlediklerini kaydetti.

Polis, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ifade ederek, zanlı Güneş’in bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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