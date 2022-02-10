Falyalı Cinayeti: Tutuklu sayısı 6'ya yükseldi...

Falyalı cinayetiyle ilgili dün sabah KKTC'de 1 ve dün gece İstanbul’da 3 kişinin gözaltına alınmasının ardından, dün akşam saatlerinde de Ercan’dan çıkış yapmaya çalışan 2 kişi daha gözaltına alındı.

Falyalı cinayeti ile ilgili KKTC'de ve Türkiye'de tutuklu sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

İSTANBUL'DA TUTUKLAMA

Sedat Peker'in uyuşturucu trafiği iddialarıyla ilgili olarak adı gündeme gelen Kıbrıslı iş insanı ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul'da üç kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü web sitesinde paylaşılan açıklamada "08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy’de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır" denildi.

Cinayetle ilgili olarakbir kişinin Kıbrıs polisi tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti. Kıbrıs Postası'nın haberinde, Ömer T. adlı zanlının soruşturma amaçlı olarak iki gün gözaltında kalacağı belirtildi. Haberde, zanlının bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkartılarak iki günlük sürenin temin edildiği aktarıldı.

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in "Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu" ileri sürdüğü iş insanı Halil Falyalı'nın dün akşam otomatik silahlarla yapılan saldırı sonucunda hayatını kaybetmesi geniş yankı uyandırdı.