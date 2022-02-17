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Falyalı Cinayeti... Zanlılar mahkemeye çıkarıldı...

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Falyalı Cinayeti... Zanlılar mahkemeye çıkarıldı...
Falyalı Cinayeti... Zanlılar mahkemeye çıkarıldı...

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklanan Ömer Tunç bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemelerin önü Ömer Tunç'un getirildiği sırada trafiğe kapatıldı.

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