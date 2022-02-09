Falyalı cinayetinde akşamdan sabaha gelişmeler.. Neler yaşandı?

Sedat Peker'in uyuşturucu trafiği iddialarıyla ilgili olarak adı gündeme gelen Kıbrıslı iş insanı ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs'ta dün akşam saatlerinde kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili olarak bir kişinin Kıbrıs polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Kıbrıs Postası'nın haberinde, Ömer T. adlı zanlının soruşturma amaçlı olarak iki gün gözaltında kalacağı belirtildi. Haberde, zanlının bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkartılarak iki günlük sürenin temin edildiği aktarıldı.

Falyalı'nın bulunduğu araca evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesinin ardından Falyalı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, Falyalı hakkında "Hastanemizin kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir" açıklamasını yapmıştı. Dr. Yenen, Falyalı'nın vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile hastaneye getirildiğine dikkat çekmişti.

Polisin olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma yürüttüğü aktarıldı.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in "Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu" ileri sürdüğü Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı, dün akşam saatlerinde Girne Çatalköy'deki evi önünde aracı içerisinde silahlı saldırıya uğramıştı.

Kuzey Kıbrıs medyasında yer alan haberlere göre, Falyalı'ya kimliği meçhul kişiler tarafından otomatik silahla ateş açıldı. Saldırıda, Falyalı'nın şoförü de hayatını kaybetti.

Falyalı'nın ismi Sedat Peker'le gündeme gelmişti

Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker, Mayıs ayında YouTube üzerinden yayınladığı yedinci videosunda, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ile birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Halil Falyalı'yı hedef almış, "Tüm para transferi Kıbrıs'tan dönüyor" demişti. Türk siyasetçilerle yakın ilişkileri bulunan Falyalı, Ada'daki birçok kumarhanenin sahibi. "Darp, adam kaçırma ve zorla alıkoyma" iddialarıyla aranan Halil Falyalı, 15 Ekim 2021'de Kuzey Kıbrıs'ta Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek teslim olmuştu.

Peker'in basın sözcüsü olarak bilinen Emre Olur ise 19 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,Falyalı tarafından siyasilere şantaj yapmak için çekildiği ileri sürülen "kasetlerin" ellerine geçtiğini söylemişti. Olur, "Üç sene önce Eray Kenanoğlu yasadışı bahis işi yüzünden vurulmuştu. Halil Falyalı’nın baskısıyla Sn. Reis Sedat Peker’i bu dosyaya katanlar Halil Falyalı’nın şantaj kasetlerinin Sn. Reis Sedat Peker'in eline geçeceğini hesaba katamamışlar. Allah çok büyük, hikâye devam ediyor" diye yazmıştı. Falyalı'nın polise teslim olmasının hemen ardından dönemin Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner hakkında sosyal medyaya özel bir video sızdırılmıştı.

Halil Falyalı, davayı yürüten savcının davayı geri çektiğini açıklamasıyla geçen yılın Aralık ayında serbest kalmıştı.