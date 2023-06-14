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Falyalı cinayetinde 'gizli' soruşturma: En yakınındaki isme kırmızı bülten

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle, Adalet Bakanlığı tarafından Falyalı cinayetinin kilit ismi Cemil Önal hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Falyalı cinayetinde 'gizli' soruşturma: En yakınındaki isme kırmızı bülten

Kuzey Kıbrıs'ta Girne'de Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı. Murat Demirtaş olay yerinde, Halil Falyalı ise kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Halil Falyalı'nın adı ülkücü mafya Sedat Peker'in geçen yıl çektiği videolarla duyulmuştu. Uyuşturucu ticareti, yasadışı bahis, şantaj gibi suçlarla anılan Falyalı'nın eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la iş ilişkisi olduğu da ortaya atılan iddialar arasındaydı.

Falyalı cinayetine ilişkin, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir dava bulunurken, HalkTV'den Seyhan Avşar, cinayete ilişkin bir de gizlilik kararı bulunan bir soruşturmanın olduğu bilgisine ulaştı. Bilindiği gibi, İstanbul’da devam eden davanın 5’i tutuklu 6 sanığı bulunuyor.

Davaya bakan mahkeme başsavcılığa sordu

Cinayete ilişkin davanın görüldüğü İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen 22 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yazı gönderdi. Söz konusu yazıda gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyasında şüpheli beyanlarının alınıp alınmadığını, yakalama kararı ve kırmızı büten çıkarılıp çıkarılmadığı hususunda mahkemenin bilgilendirilmesi ve gerekli belgelerin de mahkemeye gönderilmesi talebinde bulundu.

Bakanlık talebi kabul etti

Başsavcılık, talep yazısından 8 gün sonra, yani 31 Mayıs’ta mahkemenin talebine yanıt verdi. Yazıda Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen gizli soruşturmanın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tasarlayarak öldürme" suçuna ilişkin olduğu kaydedildi. Yazıda, başsavcılık olarak Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne sunulmak üzere 01 Aralık 2022 tarihli bir resmi yazı yazıldığı ve kırmızı bülten talebinde bulunulduğu belirtildi. Bakanlığın bu talebi kabul ettiği ve bir kişi hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldığı aktarıldı. Soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi. Kırmızı bültenin kim hakkında çıkarıldığı bilgisi ise evrakta yer almadı.

Kırmızı bülten 'en yakın isme' çıktı

Habere göre Halli Falyalı soruşturmasında, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ismin Falyalı’nın en yakınındaki isim olan Cemil Önal olduğu bilgisine ulaşıldı.

Cemil Önal, resmi kayıtlarda Halil Falyalı’nın çalışanı olarak görünmüyor. Ancak Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı, Cemil Önal’ın, eşiyle çok yakın çalışan bir kişi olduğunu belirtmişti. Önal, Halil Falyalı’nın yasadışı bahis organizasyonunda kilit noktada yer alan bir isimdi. Önal’ın Halil Falyalı suikastinde kilit bir isim olabileceği iddia ediliyordu.

'Cinayet sanığı ile temasta' iddiası

Ayrıca Cemil Önal’ın, Falyalı cinayeti sanıklarından Mehmet Faysal Söylemez ile temasının olduğu iddia ediliyor. Cemil Önal’ın uçuş bilgileri, Mehmet Faysal Söylemez’in cep telefonunda bulunmuştu.

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