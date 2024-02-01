Falyalı cinayetiyle gündeme gelen Söylemez Kardeşler çetesi çökertildi

1990’lı yılların başında Türkiye’nin gündemine giren Söylemez Kardeşler çetesi 6 kardeş tarafından yönetiliyordu. Çete üyeleri Muş’un tanınmış ailelerinden Söylemezler’in üyeleriydi. Emniyetin 2021 raporuna göre çetenin 93 silahlı adamı vardı ve ülkedeki en büyük 10 mafya grubundan biriydi. 2022’de KKTC’de Halil Falyalı cinayetine karışan ve bir kardeşleri tutuklanan Söylemezler bu kez İstanbul’da bir kurşunlamayla gündeme geldi.

İş insanı Nedim Kaya, geçen cumartesi günü Atatürk Havalimanı’nda Mardin Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği Mardin Tanıtım Günleri’nde silahlı saldırıya uğradı. Nedim Kaya bacağından yaralanırken, saldırgan kaçtı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün araştırmasına göre Yüksel K. isimli bir kişi Nedim Kaya’nın kardeşi Cüneyt Kaya ile alacak verecek anlaşmazlığı yaşadı. Yüksel K., 1 milyon 350 bin dolar alacağı olduğunu iddia ederken Cüneyt Kaya ise 1 milyon 250 bin dolar borçlu olduğunu öne sürdü. Taraflar anlaşamayınca devreye suç örgütü elebaşı Ahmet Söylemez girdi. Tehditlerin ardından Kaya’ya ait iki işyeri kurşunlandı ve Nedim Kaya bacağından vuruldu.

Operasyon düğmesine basıldı

Yapılan tespitlerin ardından dün sabah İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı ‘Kafes-33’ operasyonu başlatıldı. Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonda, Söylemez Kardeşler’in yeğeni olan çete elebaşı Ahmet Söylemez ve Nedim Kaya’yı vuran tetikçi İbrahim Y.’nin de arasında olduğu 9 kişi yakalandı. Ahmet Söylemez’in, Söylemez kardeşlerden Ali Söylemez’in oğlu olduğu belirtildi.

Yerlikaya duyurdu: Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kafes-33 Operasyonları’nda elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Organize suç örgütlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz” dedi.

‘Üniformalı Çete’ diye biliniyorlar

Söylemez kardeşler kamuoyunda ‘üniformalı çete’ olarak da biliniyor. Nedeni, aralarında eski polis ve subayların da olması.

* Mehmet Sena Söylemez GATA’da eğitim görmüş tabip subaydı. Tabip üsteğmenken re’sen emekli edilmişti.

* Mustafa Söylemez başkomiserken meslekten ihraç edilmişti.

* Mehmet Faysal Söylemez Havacı Astsubay Başçavuşken malulen emekli olmuştu ve çetenin lideriydi.

* Resul Söylemez ise polislikten emekliydi ancak Bucak aşireti ile girdiği bir çatışmada öldürülmüştü.

* Mehmet Zait Söylemez avukattı. Mehmet Emir Söylemez kardeşlerin en büyüğüydü ve kardeşi Resul’ün öldürüldüğü çatışmada yaralı kurtulmuştu.

Bu suçlarla tanındılar…

Bucak’larla çatışma

* Çetenin adı ilk defa 1994’te Bucak Aşireti ile yaşadıkları bir gece kulübü çatışmasından sonra duyuldu. Çatışmada, biri Sedat Bucak’ın yeğeni olan 3 Bucak mensubu da Söylemezler tarafından öldürülmüştü. Mehmet Sena Söylemez yaralı kurtulmuştu. Bucaklar cevap olarak 1996’da Adana-Pozantı otoyolunda Söylemez Kardeşler’e ait araca saldırdı. Araçta kardeş Resul Söylemez ve şoför öldürüldü. Diğer kardeş Emir Söylemez yaralı kurtuldu.

Lavlı saldırı hazırlığı

* Bucaklar’ın Adana’daki saldırısından 3 ay sonra Haziran 1996’da çeteye operasyon düzenlenip üyeleri tutuklandı. Çetede aile dışında 3 emniyet mensubu, 6 askeri personel, 7 sivil daha vardı. İddianamede Söylemez Kardeşler’in Sedat Bucak’a lav silahıyla saldırı planladıkları iddia edildi.

Susurluk raporu

* Çetenin adı daha sonra TBMM’nin hazırladığı Susurluk Raporu’na da girdi. Çete içinde kolluk kuvvetlerinin bulunmasından ötürü devlet kayıtlarında ‘üniformalı çete’ olarak geçti. 1996’da tutuklanan çete üyeleri 2002’de afla serbest bırakıldı. Bırakıldıktan kısa süre sonra 2003’te Muş’ta bir şeker fabrikası ihalesinde karşı tarafı silahla tehdit ettikleri ortaya çıktı. Daha sonra aynı olayda ihaleye girmek isteyen Altay kardeşleri öldürüp cesetleri yaktıkları iddia edildi.

Kuzey Irak ve Azerbaycan

* 2004’te Kuzey Irak’a kaçtılar ve burada da adları haraç kesme suçlarına karıştı. 2008’de Türkiye’de kokain ticaretinin büyük kısmını elinde bulunduran Baybaşinler Çetesinin adamı Ramazan Kocakaya’yı Türkiye’den kaçırtıp Kuzey Irak’ta öldürdükleri iddiasının ardından Söylemez Kardeşler, Kuzey Irak’tan kaçıp Azerbaycan’a yerleşti.

Falyalı cinayeti

* Tarihler 8 Şubat 2022’yi gösterdiğinde, KKTC’de otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı (53) Girne’de aracı Kalaşnikof marka silahlarla çapraz ateşe tutularak öldürüldü. İnfazın arkasından Söylemez Kardeşler çetesi çıkmıştı. Yargılanan Mustafa Söylemez 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet Faysal Söylemez ise beraat etti.