  • BIST 2.046,74
  • Altın 789.90950
  • Dolar 13.525
  • Euro 15.4771
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

'Falyalı Cinayeti'yle İlgili İstanbul'da Yakalanan 3 Şüphelinin Sorgusu Sürüyor

»
'Falyalı Cinayeti'yle İlgili İstanbul'da Yakalanan 3 Şüphelinin Sorgusu Sürüyor
'Falyalı Cinayeti'yle İlgili İstanbul'da Yakalanan 3 Şüphelinin Sorgusu Sürüyor

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

TC Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden birinin "Söylemezler çetesi" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Mustafa Söylemez olduğu öğrenildi.

Gözaltındaki diğer 2 şüphelinin ise Söylemez'e yakın kişiler olduğu belirtildi.

Dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Olay

İş insanı Halil Falyalı, 8 Şubat'ta KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Falyalı, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilmiş, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC’nin de Katıldığı EMİT 2022 Turizm Fuarı İstanbul’da Başladı09 Şubat 2022 Çarşamba 16:09
  • Boğazlarda endişe yaratan hareketlilik: Savaş gemileri ilerliyor09 Şubat 2022 Çarşamba 12:09
  • Artık Eski Eşi Acun Ilıcalı'dan Nafaka Alamayacak!09 Şubat 2022 Çarşamba 00:56
  • CHP’den Falyalı mesajı: Susurluk dönemi geri geldi09 Şubat 2022 Çarşamba 00:10
  • Anne Karnındaki İkizlerden Birinin Yaşaması İçin Anomali Saptanan Diğerinin Kalbi Durduruldu08 Şubat 2022 Salı 21:07
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!08 Şubat 2022 Salı 20:07
  • TC Merkez Bankasından Döviz Mevduatı Kararı08 Şubat 2022 Salı 19:06
  • Yunan adalarına feribot seferleri 2 yıl sonra yeniden başladı08 Şubat 2022 Salı 17:41
  • Türkiye'de elektrik zammı: Esnaf tepkisini faturaları camlarına asarak gösteriyor08 Şubat 2022 Salı 17:40
  • Çavuşoğlu, Yunanistan’a ve AB’ye Veryansın Etti08 Şubat 2022 Salı 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti