Falyalı Serbest Bırakıldı

Girne'de davası görülen Halil Falyalı ve çalışanları aleyhine yürütülen davada şikayetcinin iftira ettiğini beyan etmesi üzerine dava geri çekildi.
Halil Falyalı ve çalışanları aleyhlerindeki davalar geri çekilince serbest kaldı
Girne'de davası görülen Halil Falyalı ve çalışanları aleyhine yürütülen davada şikayetcinin iftira ettiğini beyan etmesi üzerine dava geri çekildi.
Halil Falyalı ve çalışanları aleyhlerindeki davalar geri çekilince serbest kaldı
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