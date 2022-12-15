  • BIST 5.188,82
  • Altın 1063.761
  • Dolar 18.6303
  • Euro 19.828
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Falyalı suikasti davasında KKTC polisi İstanbul’da bekleniyor

» »
8 Şubat 2022 tarihinde KKTC’de hain bir suikasta kurban giden Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili olarak Türkiye’de yargı süreci devam ediyor
Falyalı suikasti davasında KKTC polisi İstanbul’da bekleniyor

İstanbul 36’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava bugün saat 13.30’da başladı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Davada Halil Falyalı suikastı ile ilgili sanıklar Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Abdürrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener’in yargılanmasına devam edildi.

Bugünkü davada KKTC makamlarının halen delilleri ve delillere ait bulguları İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştırmadığı gündeme geldi. Duruşmada, davanın salimen yürütülebilmesi için KKTC Polisi’nin beklendiği vurgulandı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, 2 Mart 2022 saat 13.30’a ertelendi.

Ayrıntılar gelecek…

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BRTK’dan TAK’a Ziyaret15 Aralık 2022 Perşembe 17:46
  • Rahvancıoğlu: Asgari Ücret Masasında Herkes Var, Bir Tek Asgari Ücretli Yok!15 Aralık 2022 Perşembe 17:33
  • Sahte para zanlısı Cezaevi'ne gönderildi!15 Aralık 2022 Perşembe 17:13
  • Sahtekarlıkla Para Temini suçuyla ilgili şahıs tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı15 Aralık 2022 Perşembe 17:04
  • Hademeler Eğitim Bakanlığı önünde tencerede taş kaynattı15 Aralık 2022 Perşembe 16:53
  • Töre: İnsanı yaşat ki devlet de yaşasın15 Aralık 2022 Perşembe 16:44
  • Asgari Ücret Şubat ayına mı kalıyor? Yeltekin açıkladı...15 Aralık 2022 Perşembe 16:41
  • Oğuz, üretimin önemi vurgulandı!15 Aralık 2022 Perşembe 16:35
  • Son Bir Haftada 131 Vaka15 Aralık 2022 Perşembe 16:25
  • Arıklı: KKTC''nin TDT'ye üyeliği ilk adım. arkası gelecek..."15 Aralık 2022 Perşembe 16:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti