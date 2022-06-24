FALYALI SUİKASTİ! İşte mahkemeden detaylar...

Davada 208 tanığın bulunduğu belirtilirken, 90’a yakın görüntü ve 6 bin de KGS (Kent Güvenlik Sistemi) görüntüsünün olduğu açıklandı…

Savcı Ali Hidayet olayda yeni bir gelişmenin olduğunu açıkladı.

Türkiye ile istişarelerin devam ettiğini vurgulayan savcı Ali Hidayet, emarelerin temin edilebilmesi için davanın 1 Temmuz’a ertelenmesine karar verdi.

'Söylemezler Çete Lideri' Mustafa Söylemez’in de Türkiye’de yargılanması bekleniyor.

Eli kanlı katiller adalete hesap verecek…