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FALYALI SUİKASTI! Veysel Sarı ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı

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Veysel Sarı ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı
FALYALI SUİKASTI! Veysel Sarı ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı

FALYALI SUİKASTI! Veysel Sarı ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı

Halil Falyalı ve Şoförü Murat Demirtaş’ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ile ilgili olarak yasadışı yollardan tekne ile ülkeye giriş yapan ve yapılan operasyonla tutuklanan Veysel Sarı ve Musa Çiçek mahkemeye çıkarıldı. Veysel Sarı ve Musa Çiçek'in kaldıkları evde yapılan aramada küvet altında naylon içerisine gizlenmiş 9mm tabanca ve mermiler bulunmuştu.

 

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