  • BIST 2.050,17
  • Altın 787.47344
  • Dolar 13.4922
  • Euro 15.3716
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Falyalı Suikastında Yeni Bilgiler: İki Ayrı Pusu Atılmış

» »
Falyalı Suikastında Yeni Bilgiler: İki Ayrı Pusu Atılmış
Falyalı Suikastında Yeni Bilgiler: İki Ayrı Pusu Atılmış

Kıbrıs'taki Falyalı suikastı konuşulmaya devam ediyor.

Adada ilk kez böyle bir suikastın işlendiğine dikkat çekilirken saldırının oldukça detaylı bir şekilde planlandığı polis kayıtlarına yansıdı.

İsmi Sedat Peker videolarıyla Türkiye'nin gündemine giren Halil Falyalı geçen salı günü Kıbrıs'ta bir suikast sonucu öldürüldü. 

Kıbrıs'ta ilk kez böyle bir cinayet işlendiğine dikkati çeken kaynaklar, suikast sırasında ailesinin yanında ya da arkadaki arabada olmadığını, ailesinin saldırıdan sonra olay yerine geldiğini belirtiyor. 

Polisin araştırması sürerken İstanbul'da da gözaltılar yapıldı.

Soruşturma kapsamında bazı bilgilere ulaşıldı. Saldırı sırasında 31 el kurşun sıkılırken, Falyalı'nın bedenine 20'den fazla kurşun isabet etti.

Kalaşnikoflar kullanıldı

3 ayrı noktaya yerleşen tetikçiler buralardan Falyalı'nın bulunduğu araca ateş açtı.

Saldırıda kalaşnikofların dışında henüz tespit edilmeyen bir silah kullanıldı.

Failler, 24 Ocak'tan itibaren Falyalı'nın evi ve işyerlerini gözetlemeye başladı.

Keşif ve gözetleme faaliyeti 14 gün boyunca sürdü.

Bu keşifler sırasında Falyalı'nın iki ayrı yolu kullandığı tespit edildi ve geçebileceği iki ayrı yola iki ayrı pusu atıldı.

Falyalı, hangi yoldan geçerse geçsin saldırının hedefi olacaktı.

Kıbrıs'ta gözaltına alınan bir kişinin saldırıda kullanılan aracı kiraladığı iddia ediliyor.

İfade edilenlere göre bu şahıs suikastın yapıldığı bölgede 40 dakika ila 1 saat arasında bulundu.

Polis kaynakları, şüphelilerin deniz motoruyla adadan kaçtığı iddiasını yalanlayarak, bunun basit bir çete cinayeti değil profesyonel düşünülmüş bir suikast olduğunu belirtiyor.

Falyalı'nın Kıbrıs'ta sevilmesinin nedeni

Falyalı, Kıbrıs Türk toplumunda sevilen Bunda ailesine mensup biri. Aile büyüklerinin Türk Mukavemet Teşkilatı bünyesinde aktif faaliyet göstermiş olmasının payı büyük. Ailesi de kendisi de sağ görüşleri benimsedi.

Falyalı Ulusal Birlik Partisi'ne (UBP) ve özellikle eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na yakın bir isim. Yıllar içinde illegal faaliyetlere yöneldi. Bu işlere "kabadayılık" ile başladı ama yıllar içinde çek-senet, kara para, yasadışı kumar işlerine girdi. Falyalı'nın günlük kazancının 1 milyon doların üzerinde olduğu öne sürülüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS: Tek Çözüm Federasyon Ve Uluslararası Hukuk11 Şubat 2022 Cuma 16:35
  • Basın-Sen'den Falyalı Suikastine İlişkin Açıklama11 Şubat 2022 Cuma 16:24
  • Düzensizliğin Getirdiği Sömürünün Mağdurları; Asistan Hekimler11 Şubat 2022 Cuma 16:19
  • BTHK Yeni Hizmet Binasına Taşınıyor11 Şubat 2022 Cuma 16:12
  • Merhum Altay İçin Tören Düzenlendi11 Şubat 2022 Cuma 16:03
  • Esenyel: TMT’ye İllegal Demek Kibris Türkü’ne Hakarettir11 Şubat 2022 Cuma 15:54
  • Bora: Aziz Şehitlerimizi Ve Kahraman Gazileri Minnet Ve Şükranla Anıyoruz11 Şubat 2022 Cuma 15:47
  • Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti11 Şubat 2022 Cuma 15:34
  • Tatar: Ahmet Aziz Altay’ın, Devletimize Yaptığı Üstün Hizmetler Asla Unutulmayacak, Her Daim Hatırlanacaktır11 Şubat 2022 Cuma 15:33
  • KITSAB İle TÜRSAB Turizm İçin İşbirliği Yapacak11 Şubat 2022 Cuma 15:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti