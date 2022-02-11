Falyalı Suikastında Yeni Bilgiler: İki Ayrı Pusu Atılmış

Kıbrıs'taki Falyalı suikastı konuşulmaya devam ediyor.

Adada ilk kez böyle bir suikastın işlendiğine dikkat çekilirken saldırının oldukça detaylı bir şekilde planlandığı polis kayıtlarına yansıdı.

İsmi Sedat Peker videolarıyla Türkiye'nin gündemine giren Halil Falyalı geçen salı günü Kıbrıs'ta bir suikast sonucu öldürüldü.

Kıbrıs'ta ilk kez böyle bir cinayet işlendiğine dikkati çeken kaynaklar, suikast sırasında ailesinin yanında ya da arkadaki arabada olmadığını, ailesinin saldırıdan sonra olay yerine geldiğini belirtiyor.

Polisin araştırması sürerken İstanbul'da da gözaltılar yapıldı.

Soruşturma kapsamında bazı bilgilere ulaşıldı. Saldırı sırasında 31 el kurşun sıkılırken, Falyalı'nın bedenine 20'den fazla kurşun isabet etti.

Kalaşnikoflar kullanıldı

3 ayrı noktaya yerleşen tetikçiler buralardan Falyalı'nın bulunduğu araca ateş açtı.

Saldırıda kalaşnikofların dışında henüz tespit edilmeyen bir silah kullanıldı.

Failler, 24 Ocak'tan itibaren Falyalı'nın evi ve işyerlerini gözetlemeye başladı.

Keşif ve gözetleme faaliyeti 14 gün boyunca sürdü.

Bu keşifler sırasında Falyalı'nın iki ayrı yolu kullandığı tespit edildi ve geçebileceği iki ayrı yola iki ayrı pusu atıldı.

Falyalı, hangi yoldan geçerse geçsin saldırının hedefi olacaktı.

Kıbrıs'ta gözaltına alınan bir kişinin saldırıda kullanılan aracı kiraladığı iddia ediliyor.

İfade edilenlere göre bu şahıs suikastın yapıldığı bölgede 40 dakika ila 1 saat arasında bulundu.

Polis kaynakları, şüphelilerin deniz motoruyla adadan kaçtığı iddiasını yalanlayarak, bunun basit bir çete cinayeti değil profesyonel düşünülmüş bir suikast olduğunu belirtiyor.

Falyalı'nın Kıbrıs'ta sevilmesinin nedeni

Falyalı, Kıbrıs Türk toplumunda sevilen Bunda ailesine mensup biri. Aile büyüklerinin Türk Mukavemet Teşkilatı bünyesinde aktif faaliyet göstermiş olmasının payı büyük. Ailesi de kendisi de sağ görüşleri benimsedi.

Falyalı Ulusal Birlik Partisi'ne (UBP) ve özellikle eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na yakın bir isim. Yıllar içinde illegal faaliyetlere yöneldi. Bu işlere "kabadayılık" ile başladı ama yıllar içinde çek-senet, kara para, yasadışı kumar işlerine girdi. Falyalı'nın günlük kazancının 1 milyon doların üzerinde olduğu öne sürülüyor.