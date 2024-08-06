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Falyalı Suikastinde karar!

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Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın 8 Şubat 2022’de öldürülmesi ile ilgili sürdürülen ve ülkede büyük yankı uyandıran davada karar açıklandı.
Falyalı Suikastinde karar!

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer huzurunda cinayet sanıkları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek aleyhine gerçekleşen uzun soluklu duruşmaların ardından karar açıklandı.

Sanıklar aleyhine mahkeme heyetinin vermiş olduğu kararı Başkan Banu Soyer açıkladı.

Soyer yürütülen duruşmalar neticesinde sanıkları heyet olarak aleyhlerine getirilen tüm davalarda suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Mahkeme sanıklar aleyhine ceza takdiri için davayı 7 ağustos 2024 tarihine erteledi. 

Cinayet ile ilgili olarak Türkiye’de başlatılan yargılama sürecinde ne olmuştu;
Cinayet meselesi ile ilgili olarak olaya bağlantılı sanıkların bazıları Türkiye’de İstanbul Çağlayan Adliyesi 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Mustafa Söylemez'in iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, Mehmet Faysal Söylemez’in ise beraat ve tahliyesine karar verilmişti.

İstanbul Çağlayan Adliyesi 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesinin kısa kararı şöyle; 
Mahkeme, sanık Mehmet Faysal Söylemez’in “Tasarlayarak iki kez adam öldürme” ve “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçlarından sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı vererek tahliyesine karar verdi. Sanık Mustafa Söylemez hakkında ise “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçundan beraatine ve bu suçtan tahliyesine karar veren heyet, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ı öldürmek suçlarından “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına hükmetti. Meselede bağlantılı yargılanan diğer sanıklar Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız hakkında da Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’a yönelik öldürme suçlarından dolayı “Tasarlayarak adam öldürmeye yardım” suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6’şar ay hapis cezası olmak üzere toplam 25’er yıl hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.
Mahkeme ayrıca tüm sanıklar hakkında “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından ise beraat kararı verirken, Sanık Metin Süs hakkında üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar vermişti. Mahkeme heyeti, sanık Cemil Önal hakkında ise “Tasarlayarak adam öldürme” suçundan 2 kez ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan hakkındaki davanın ayrılmasına hükmetmişti.

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