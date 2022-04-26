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Falyalı ve Demirtaş Cinayeti... Korumalar Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Çatalköy’de 9 Şubat'ta meydana gelen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili kanunsuz ateşli silah taşımak ve kullanmaktan tutuklu bulunan Falyalı’nın korumaları T.G’ye 4 yıl, H.I’ya ise 3 yıl hapis cezası verildi.
Falyalı ve Demirtaş Cinayeti... Korumalar Hapis Cezasına Çarptırıldı

Çatalköy’de 9 Şubat'ta meydana gelen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili kanunsuz ateşli silah taşımak ve kullanmaktan tutuklu bulunan Falyalı’nın korumaları T.G’ye 4 yıl, H.I’ya ise 3 yıl hapis cezası verildi.

Mahkemelerden alınan bilgiye göre, bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, T.G, kanunsuz ateşli silah taşımak, kullanmak ve tasarruf etmekten 4 yıl; kanunsuz patlayıcı madde taşımaktan ve tasarruf etmekten de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. T.G.’nin hapislik cezalarını birlikte çekmesine emir verildi.

H.I ise, kanunsuz ateşli silah taşımaktan, kullanmaktan ve tasarrufundan 3 yıl, kanunsuz patlayıcı madde taşımaktan ve tasarruf etmekten de 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. H.I da cezalarını birlikte çekecek.

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