  • BIST 3.481,41
  • Altın 990.544
  • Dolar 18.2517
  • Euro 18.26
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Falyalı ve Demirtaş cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı

» »
Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme davayı, 23 Eylül Cuma gününe erteledi.
Falyalı ve Demirtaş cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında bugün mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Mahkeme davayı, 23 Eylül Cuma gününe erteleyerek oturumu kapattı.

NE OLMUŞTU?

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar15 Eylül 2022 Perşembe 08:38
  • Hava Nasıl Olacak ? 15 Eylül 2022 Perşembe15 Eylül 2022 Perşembe 08:33
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 15 Eylül 2022 Perşembe15 Eylül 2022 Perşembe 08:28
  • Rahvancıoğlu: Ücretsiz Kamusal Eğitim Haktır!15 Eylül 2022 Perşembe 08:28
  • Sendikalardan hükümete cuma gününe kadar süre14 Eylül 2022 Çarşamba 20:03
  • Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi14 Eylül 2022 Çarşamba 19:58
  • Köseoğlu: Şahsımı yıpratmak için yalan, yanlış ve saptırılmış açıklamalar yapılıyor14 Eylül 2022 Çarşamba 19:39
  • Erhürman: Acil önlemlere ihtiyaç var!14 Eylül 2022 Çarşamba 19:30
  • 236 Vaka, 1 Vefat14 Eylül 2022 Çarşamba 18:16
  • Meclis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Katılımıyla Yarın Olağanüstü Toplanacak14 Eylül 2022 Çarşamba 18:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti