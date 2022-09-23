Falyalı ve Demirtaş cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında bugün mahkemeye çıkarıldı.
İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Mahkeme davayı, 29 Eylül Perşembe gününe erteleyerek oturumu kapattı.
NE OLMUŞTU?
Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.
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