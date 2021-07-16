Falyalı'dan Havadis Gazetesi’ne dava

Halil Falyalı, Havadis Gazetesi’ne dava açtı.
Havadis Gazetesi’nden yapılan açıklamada Havadis’te yayınlanan toplam 5 haberin ve yorumların zem ve kadih içerdiğini ileri süren Falyalı Havadis’in hem tazminat ödemesini istedi hem de ilgili haberlere erişim yasağı getirilmesini talep etti.
Falyalı’nın erişim yasağı getirmesini istediği haberler; 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklaması, eski Başbakan Ömer Kalyoncu’nun açıklaması, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın açıklaması, Sedat Peker’in açıklaması ve “hiçbir zaman uyuşturucu faaliyetlerinde bulunmadım” şeklindeki kendi açıklamasıdır.
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