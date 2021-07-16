Falyalı'dan Havadis Gazetesi’ne dava

Falyalı Havadis’in hem tazminat ödemesini istedi hem de ilgili haberlere erişim yasağı getirilmesini talep etti.

Halil Falyalı, Havadis Gazetesi’ne dava açtı.

Havadis Gazetesi’nden yapılan açıklamada Havadis’te yayınlanan toplam 5 haberin ve yorumların zem ve kadih içerdiğini ileri süren Falyalı Havadis’in hem tazminat ödemesini istedi hem de ilgili haberlere erişim yasağı getirilmesini talep etti.

Falyalı’nın erişim yasağı getirmesini istediği haberler; 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklaması, eski Başbakan Ömer Kalyoncu’nun açıklaması, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın açıklaması, Sedat Peker’in açıklaması ve “hiçbir zaman uyuşturucu faaliyetlerinde bulunmadım” şeklindeki kendi açıklamasıdır.