Falyalı'nın cenazesi Kumyalı'ya götürülüyor!

Uğradığı kalleşçe saldırı sonucu hayatını kaybeden sevilen iş insanı Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlanıyor.
Çatalköy’deki evinde düzenlenen törenin ardından Falyalı’nın naaşı Kumyalı Köyü’ne götürülüyor.
Binlerce seveni Halil Falyalı’yı son yolculuğunda yanlız bırakmazken, yaklaşık 800 araçlık konvoy oluştu.
Halil Falyalı, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kendi köyü olan Kumyalı’da toprağa verilecek.
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