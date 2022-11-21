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Falyalı'nın Eşi İlk Defa Konuştu! İşte Detaylar!

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Girne'ye bağlı Çatalköy'de silahlı bir pusu sonucu öldürülen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'la ilgili davada Özge Taşker Falyalı ilk kez konuştu.
Falyalı'nın Eşi İlk Defa Konuştu! İşte Detaylar!

İstanbul 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan 6 Ekim 2022 tarihli ilk duruşmada verilen ara karar gereğince, Girne Kaza Mahkemesi'nde yazılan istinabe evrakına istinaden müştekiler Özge Taşker Falyalı, Svetlana Gulua ve bazı tanıkların beyanları Girne Kaza Mahkemesi'nde kayda geçirildi.

Les Ambasador Otel ve Casino ile bahis işletmelerinin sahibi Halil Falyalı'nın eşi Özge Taşker Falyalı yargıç önünde müşteki sıfatıyla ilk kez ayrıntılı beyanda bulundu.

İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Metin Süs, Abdülrahim Çelik, Ender Yıldız hakkında şikâyetçi olan Özge Taşker Falyalı, devam eden kamu davasına katılmak istediğini, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarına karar verilmesini talep ettiğini söyledi.

 

Özge Taşker Falyalı’dan ifade…

Henüz eşi Halil Falyalı defnedilmeden önce ifadesi  alınan Özge Taşker Falyalı istinabe yoluyla alınan ifadesinde saldırının öncesine ve sonrasına ilişkin detaylı ifade verdi.

 

“Yargıya olan güvenim tamdır”

Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzurunda  basına kapalı gerçekleşen duruşma sonrasında Mahkeme bahçesinde kısa bir açıklama yapan  Özge Taşker Falyalı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul’da eşime düzenlenen bu hain suikastın davaları görülmektedir. Bugün İstanbul’da sürmekte olan davamız için ek ifadede bulundum. Davamızın peşindeyiz. Yargıya olan güvenim sonsuzdur. Tüm polislerimize savcılarımıza avukatlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Eşim için çocuklarımın geleceği için yargıya güveniyorum” dedi.

 

“Davamızın peşindeyiz”

Özge Taşker Falyalı, hem Türkiye'de devam eden yargılamanın , hem KKTC'de devam eden yargı sürecinin takipçisi olacağının ve adaletin mutlaka yerini bulacağını, adalete olan güveninin ve inancının devam ettiğini altını çizerek vurguladı.

 

İstanbul’da ikinci duruşma 15 Aralık15 Aralık 2022 tarihinde İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak ikinci duruşma öncesinde KKTC soruşturma makamının topladığı delillerin mahkemeye ulaşması halinde yargılamanın seyrinin değişeceği, inkara yönelik savunmaların aksinin ortaya konulacağı ve olayın perde arkasının daha da aralanması bekleniyor.

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