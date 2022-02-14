Falyalı’nın Eşine Son Sürprizi Duygulandırdı

Girneli Gazetesi haber sitesinin haberine göre Çatalköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı, sosyal medya hesabından “Bugünümüzü unutmayıp yapmış sürprizini, son sürprizi ama olsun” diyerek rahmetli eşinin son sürprizini paylaştı.

Özge Taşker Falyalı’nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Bugünümüzü unutmayıp yapmış sürprizini, son sürprizi ama olsun. Seninle bu yaşama sığdırdığım her şeye değer hayatımın tüm renkleri sende ruhunda ve hep benimle”