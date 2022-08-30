“Falyalı’nın eşinin mal varlığına tedbir konuldu”

Ankara Başsavcılığı'nın, uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı ve eşi Özge Taşker’e ait tüm malvarlıkları ile banka ve kripto para borsalarındaki hesaplarına tedbir koydurduğu iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, “yasadışı bahis ve mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması kapsamında, geçen şubat ayında Girne’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı’nın kripto borsa hesaplarına ve eşi Özge Taşker’e ait tüm malvarlıkları ile banka ve kripto para borsalarındaki hesaplarına tedbir koydurduğu iddia edildi.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, MASAK tarafından hazırlanan raporun ardından Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, yasadışı bahisten elde edilen paranın, kripto para borsası üzerinden aklandığı iddiaları araştırılıyor.

Kripto para borsasından Falyalı’nın hesaplarına 40 milyon dolar aktarıldığının belirlendiği iddia edilirken, savcılığın Falyalı’nın öldürülmesine karşın, örgüt yönetici ve üyelerinin kripto varlıkları işletmeye devam edip hesaplarına milyonlarca dolar aktarmayı sürdürdüğünü yani örgütün faaliyetlerine kesintisiz olarak devam ettiğini öne sürüyor.

“Falyalı’nın hesaplarına 40 milyon dolar aktarıldı”

Paraların transfer edildiği cüzdanlardan birinin Halil Cahit/Halil Djahit isimli Ambassadour Hotel Girne Merkez ikametli kişiye ait olduğu ve bu kişinin de yasadışı bahis işi yaptığı bilinen ve geçen şubat ayında Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı olduğu tespit edildi. Falyalı’nın Binance Global isimli kripto borsasındaki hesaplarından eşi Özge Taşker, koruma müdürü Hakan Atıcı, Vebitcoin isimli kripto varlık borsası sorumlusu Aykut Aydoğan ve 8 farklı kişi ile kripto varlık transferi yaptığı anlatıldı. Bu çerçevede 218 kişinin kripto varlık transferi gerçekleştirdiği 3 bin 498 farklı cüzdan adresinin, Halil Falyalı ve ilişkili olduğu diğer kişilerin cüzdanlarına toplam 666,43 BTC ve 14 milyon 500 bin dolar, yani yaklaşık 40 milyon dolar transfer edildiği belirlendi. Yazıda, “Söz konusu paraların yasa dışı bahisten elde edildiği yönünde ciddi deliller bulunmaktadır” denilerek, 218 farklı kişiye ait 223 kripto borsası hesabı, Falyalı’ya ait olduğu belirlenen Halil Cahit/Halil Djahit ismiyle Binance Global isimli borsada açılan hesabın varlıklarına ve 6 şirket ile aralarında Falyalı’nın eşi Özge Taşker ile vurgun iddialarıyla gündeme gelen Vebitcoin Borsası’nın sorumlusu olduğu gerekçesiyle hakkında 1316 yıl hapis istemiyle dava açılan Aykut Aydoğan’ın da bulunduğu 10 kişinin mal varlıklarına tedbir konulması istendi.

Mahkeme tedbir talebini kabul etti

Talebi değerlendiren Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği de, 26 Nisan tarihinde dosyada ismi geçen şüphelilerin, “taşınmazlarına, kara, deniz ve hava ulaşım araçlarına, banka, ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklarına, ortağı bulundukları şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, diğer mal varlığı değerlerine” el konulması kararı verdi.