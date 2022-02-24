Falyalı’nın öldürülmesinde “10 milyon dolar” iddiası: ‘30 milyon yapacağım’ dedi, kaybetti

Falyalı cinayetinde yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur’un aktardığına göre; Halil Falyalı’nın, Mustafa Söylemez’e “10 milyon dolar ver, sanal bahiste 30 milyon dolara çıkaracağım” dediği ve parayı bahiste kaybettiği ileri sürüldü. Falyalı’nın alacak-verecek meselesi nedeniyle öldürüldüğü iddia edildi.

Halil Falyalı cinayeti Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamuoyunun gündeminde önemli yer tutuyor. Falyalı cinayetine ilişkin şimdiye kadar pek çok yorum yapıldı. Kıbrıs’ta kumarhane, sanal bahis, uyuşturucu ve karapara aklama işinde yeni aktörlerin sahne alması, milyar dolarlık pastanın yeniden paylaşılması için cinayetin işlendiğine dair iddialara bir yenisi daha eklendi.

SANAL BAHİS PARASI

Yeni iddia, Falyalı’nın öldürülme nedeni Mustafa Söymez’le arasındaki alacak verecek davası.

İddiaya göre, Falyalı, cinayet zanlısı Mustafa Söylemez’den geçen yıl o günkü kurla 10 milyon dolar karşılığı Türk parası alıyor ve alırken de “Mustafa Abi bu parayı sanal bahis yoluyla bir iki ay içinde 30 milyon dolara çıkaracağım. Sonra da bu parayla seninle ortak otel arazisi alıp otel yapacağız” diyor ama aradan aylar geçmesine rağmen parayı ödemiyor.

Söylemez, parasını almak için sıkıştırdığında Falyalı, “Maalesef çok kişi bildi ve para kazanamadık” diyerek parayı ödemek istemiyor. Falyalı’nın birçok kişiden de bu yöntemle para aldığı ve ödemediği ileri sürüldü. Kıbrıs’ta gayri resmi de olsa güvenlik bürokrasisinde bir nevi dokunulmazlık zırhına güvenen Falyalı, aynı tarifeyi uyguladığı Mustafa Söylemez’in hedefi oldu.

İstanbul polisi tarafından gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sedat Peker’in akrabası Metin Süs’le cinayetten bir gün sonra İstanbul’a gelen Mustafa Söylemez’in Bakırköy’de bir kahvaltı salonunda buluştuğu ve bu buluşmada Söylemez’in Süs’ün cep telefonuyla kardeşi Faysal Söylemez’i aradığının ortaya çıkması gözleri Sedat Peker’e çevirdi.

TETİĞİ KİM ÇEKTİRDİ?

Metin Süs’ün Söylemez’le cinayet sabahı buluşması “Falyalı cinayetinin arkasında Sedat Peker mi var” sorusunu akla getirdi. Ancak konuştuğumuz kaynaklar, Metin Süs’ün bu olaydaki rolünün Mustafa Söylemez’e Kıbrıs’a girişinde ve cinayet sonrası çıkışında polisle ilişkilerini kullanarak hakkında arama kararı bulunup bulunmadığı konusunda bilgi aktarmaktan ibaret olduğunu belirtiyor. Yeraltındaki pek çok ismin bu konuda Metin Süs’ten bilgi aldığı söylenirken cinayete dahli olmasa da önceden bilgisi olabileceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE PEKER’İ BAE’DEN İSTEDİ

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE), “hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan” organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in Türkiye’ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını istedi. Peker, geçen yıl yayımladığı videolarda başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere siyasetçiler ve bürokratlardan mafyaya, faili meçhul cinayetlerden uyuşturucu kaçakçılığına kadar çeşitli konularda iddialarda bulunmuştu. İsimleri geçen kişiler bir bir yaşamını yitirmişti. Peker, bu süreçte ülke değiştirirken hakkında da davalar açılmıştı.