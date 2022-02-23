  • BIST 2.034,17
  • Altın 840.435
  • Dolar 13.7904
  • Euro 15.6168
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Falyalı'nın ölümünün ardından Çakıcı Kıbrıs'ta kumarhane işine girdi

» »
Halil Falyalı'nın öldürülmesinden sonra Türkiye'deki mafya grupları Ada'da yer edinmeye başladı. Gazeteci Şardan, Çakıcı'nın, Falyalı'nın kumarhanesinin 'işletmeciliğini' üstlendiğini yazdı.
Falyalı'nın ölümünün ardından Çakıcı Kıbrıs'ta kumarhane işine girdi

Falyalı'nın ölümünün ardından Çakıcı Kıbrıs'ta kumarhane işine girdi

Halil Falyalı'nın öldürülmesinden sonra Türkiye'deki mafya grupları Ada'da yer edinmeye başladı. Gazeteci Şardan, Çakıcı'nın, Falyalı'nın kumarhanesinin 'işletmeciliğini' üstlendiğini yazdı.

Kıbrıs'ta yasa dışı bahis ve kumar dünyasının önemli figürlerinden Halil Falyalı'nın öldürülmesinin yankıları sürüyor. 

Falyalı'nın 'devre dışı' kalmasının ardından bir başka mafya lideri Alaattin Çakıcı'nın Kıbrıs'ta bir otelin kumarhanesinin işletmeciliğine başladığı aktarıldı. 

T24'ten Tolga Şardan, dünkü yazısında, ismini vermediği bir kaynaktan öğrendiği bilgileri aktardı. Aktarılan bilgilere göre, Falyalı hakkında Kıbrıs'ta başlatılan "bir çalışanını dövdürme" soruşturması aslında sistemin yeniden biçimlendirilmesinde önemli bir köşe taşıydı. Kaynağa göre, "Türkiye kökenli mafya grupları veya uluslararası oluşumlar Falyalı'yı kontrol altına almak yerine tamamen saf dışı bırakmayı tercih etti."

Yazıda anlatılana göre süreç şöyle gelişti:

"Falyalı, cezaevine konulmaya çalışıldı. Kanımca bu kendisine verilen bir mesajdı. 'Elini eteğini çek, kendini kurtar. Biz dışarıda düzenlemeyi yapalım, ondan sonra sen de dışarı çıkarsın' dendi. Ancak, Falyalı kendisini sistem dışına iten bu teklifi kabul etmedi. Belki de yapılmak istenilenin farkına vardı. Hiç cezaevine girmedi. Hakkındaki süreç tamamlanana kadar sağlık gerekçesiyle hastanede kaldı ve işlerine devam etti. 

Bu kurguyu yapanlar Falyalı'nın kendisi hakkındaki plana karşı direnmeye çalıştığını değerlendirdi. Falyalı yerel halka, siyasete ve devlet yönetimine yakın durarak kendisine önemli bir hareket alanı sağlamıştı. Kendi insanına karşı aşırı yardımseverdi. Pandemide yurt dışında ilaç getirtip dağıttı. Çocuklara tablet bilgisayarlar dağıttı. İhtiyaç sahiplerine gıda kolileri gönderdi. 

Böylelikle kendisini sevmeyenlere karşı, yardımseverliği sayesinde duygusallığı ön plana alan kendi yapısını kurdu. Kaldı ki Kıbrıs halkı, 'illa bir mafya olacaksa benim mafyam olsun, dışarıdan kimse gelmesin' görüşünde. Özellikle Türkiye'den gelen gruplar yerel halkı fazlasıyla rahatsız ediyor. 

Sonuçta belki Türkiye kökenli mafya grupları veya uluslararası oluşumlar Falyalı'yı kontrol altına almak yerine tamamen saf dışı bırakmayı tercih etti."

Çakıcı kumarhane işletmeciliğine başladı 

Tolga Şardan, Halil Falyalı'nın ölümünden sonra işlerini devralması beklenen kardeşi Hüsnü Falyalı'nın bir süre önce ağabeyi ile birlikte yürüttüğü işlerini tasfiye ettiği bilgisini de verdi. Kardeş Falyalı, yakın zamanda ağabeyini koruyabilmek amacıyla işlerin bir bölümünden kurtulmayı teklif etti ancak olumlu yanıt alamayınca ağabeyinden ticari faaliyetlerini ayırdı. 

Yazıdaki diğer bir önemli bilgi ise cezaevinden tahliye olduktan sonra yeniden piyasaya gireceği konuşulan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı'nın, Kıbrıs'ta otel kumarhanesinin işletmeciliğini üstlenmesi oldu.

Böylelikle, Ada'da Sarallar grubundan sonra Çakıcı da faaliyete başladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava bugün nasıl olacak?23 Şubat 2022 Çarşamba 09:52
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 23 Şubat 202223 Şubat 2022 Çarşamba 09:40
  • Kıb-Tek, Maliye’ye bağlanıyor22 Şubat 2022 Salı 22:27
  • Tantura Kavşağında korkutan kaza22 Şubat 2022 Salı 22:15
  • Hükümeti ve Meclis'i göreve çağırdı!22 Şubat 2022 Salı 22:10
  • Atun Görevi Evren'e Devretti22 Şubat 2022 Salı 21:25
  • Vakalar yeniden artıyor... 570 pozitif vakaya rastlandı...22 Şubat 2022 Salı 19:54
  • KKTC’de covid-19’dan bir yeni ölüm22 Şubat 2022 Salı 19:26
  • Atun Görevi Evren'e Devretti22 Şubat 2022 Salı 19:05
  • Bağımsızlık Yolu: Hükümet Değişti Ancak İktidar Değişmedi22 Şubat 2022 Salı 18:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti