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Falyalı’ya Saldıranların Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Falyalı’ya Saldıranların Görüntüleri Ortaya Çıktı
Falyalı’ya Saldıranların Görüntüleri Ortaya Çıktı

KKTC’nin tanınmış iş insanlarından Halil Falyalı bu akşam Çatalköy’deki evi önünde aracı içerisinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Halil Falyalı ve eşinin bulunduğu konvoya ‘pusu’ kurularak, ateş açıldı.

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Saldırıda Falyalı’nın şöförü de  hayatını kaybetti.

@eacarer adlı twitter hesabından şise yapılan paylaşımda “Halil Falyalı’ya saldıranların, MOBESE’den emniyete giren fotoğrafları. Kesin bilgidir… Ayrıntılara devam edeceğim.” ifadeleri kullanıldı.

 

işte o paylaşım

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