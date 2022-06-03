Falyalu suikasti ! Katiller mahkemeye çıkarıldı!

Falyalı suikastı ile ilgili mahkemeye yeni dosyalar ve emaraler sunulması için dava 10 Haziran’a ertelendi.
Öte yandan Türkiye'de tutuklu bulunan 'Söylemezler Çete Lideri' Mustafa Söylemez halen daha ifade vermedi ve mahkemeye de çıkarılmadı.
Falyalı suikastı ile ilgili mahkemeye yeni dosyalar ve emaraler sunulması için dava 10 Haziran’a ertelendi.
Öte yandan Türkiye'de tutuklu bulunan 'Söylemezler Çete Lideri' Mustafa Söylemez halen daha ifade vermedi ve mahkemeye de çıkarılmadı.
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