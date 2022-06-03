Falyalu suikasti ! Katiller mahkemeye çıkarıldı!

Kalleşçe düzenlenen suikast sonucu hayattan koparılan sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili ÖMER TUNÇ, MUSA ÇİÇEK ve VEYSEL SARE mahkemeye çıkarıldı.

Falyalı suikastı ile ilgili mahkemeye yeni dosyalar ve emaraler sunulması için dava 10 Haziran’a ertelendi.

Öte yandan Türkiye'de tutuklu bulunan 'Söylemezler Çete Lideri' Mustafa Söylemez halen daha ifade vermedi ve mahkemeye de çıkarılmadı.