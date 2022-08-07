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Famagusta Cup Kapalı Maraş’ta tamamlandı

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Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Mağusa Kupası(Famagusta Cup) Kapalı Maraş’ta yapılan müsabakalarla tamamlandı
Famagusta Cup Kapalı Maraş’ta tamamlandı

Famagusta Cup Kapalı Maraş’ta tamamlandı 


Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü’nün organize ettiği ve 2 Ağustos’ta başlayan Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Mağusa Kupası(Famagusta Cup), dün Kapalı Maraş’ta yapılan Plaj Hentbol’ü ile tamamlandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun izlediği müsabakalar sonrasında takımlara ve organizasyona katkı koyanlara plaketleri verildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Kapalı Maraşta’ki plaj hentbol karşılaşmasında kadınlarda KKTC – Türkiye, erkeklerde ise KKTC – Kosova takımları mücadele etti. Kadınlarda ve erkeklerde KKTC takımlarının üstünlüğü ile sona eren müsabakaların ardından ödüller verildi.  


Kapanış adresi Kapalı Maraş  


Lala Mustafa Paşa Spor Salaonu’nda başlayan Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Mağusa Kupası(Famagusta Cup)’ın salon ayağında kadınlarda Türkiye, erkeklerde ise İran’ın şampiyonluğu ile sona eren turnuvada kapalı Maraş bölümünde ise KKTC kadınlarda ve erkeklerde turnuvayı galibiyetle kapattı. KKTC, Türkiye, Romanya, Özbekistan, İran ve Kosova’nın yer aldığı turnuvada İsrail’lli hakemlerde maç yönetirken, karşılaşmaları Fransız fotoğrafçı’da takip etti. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç’ın da yerinde izlediği turnuvayı İtalya – Teramo Interamnia World Cup Başkanı Pier Luigi’de takip etti. Kapalı Maraş’ta yapılan ve kalabalık bir kesimin izlediği karşılaşmalar sonrasında tüm katılımcılar ve sporculara kupa ve madalyaları taktim edildi. 

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