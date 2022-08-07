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Famagusta Cup tamamlandı

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Famagusta Cup tamamlandı
Famagusta Cup tamamlandı

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Mağusa Kupası(Famagusta Cup) Kapalı Maraş’ta yapılan müsabakalarla tamamlandı

Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü’nün organize ettiği ve 2 Ağustos’ta başlayan Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Mağusa Kupası(Famagusta Cup), dün Kapalı Maraş’ta yapılan Plaj Hentbol’ü ile tamamlandı.

Lala Mustafa Paşa Spor Salaonu’nda başlayan Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Mağusa Kupası(Famagusta Cup)’ın salon ayağında kadınlarda Türkiye, erkeklerde ise İran’ın şampiyonluğu ile sona eren turnuvada kapalı Maraş bölümünde ise KKTC kadınlarda ve erkeklerde turnuvayı galibiyetle kapattı.

KKTC, Türkiye, Romanya, Özbekistan, İran ve Kosova’nın yer aldığı turnuvada İsrailli hakemlerde maç yönetti.

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