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Fanatik Yahudi Yerleşimci Gruptan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere Saldırı

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İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde fanatik Yahudi yerleşimci bir grup, taş ve biber gazlarıyla Filistinlilere saldırı gerçekleştirdi.
Fanatik Yahudi Yerleşimci Gruptan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere Saldırı

Gelen bilgiye göre, gece vakti mahalleye gelen 20-30 kişilik yüzleri maskeli yerleşimci grup, taş ve biber gazıyla Filistinli mahallelilere ve onlara ait ev ve araçlara saldırdı.

Mahallelilerden bazıları yerleşimcilerin attığı gazdan etkilenirken, fenalaşan 3 kişiden biri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yerleşimcilerin taşlı saldırısı sonucu çevredeki bazı araçların camları kırıldı.

Saldırının ardından mahalleye gelen İsrail polisi, olayın yaşandığı sokakları trafiğe kapattı.

Hastaneye kaldırılan yaşlı mahallelinin kızı,  babasının yakın zamanda ameliyat olduğunu ve onun durumu için endişelendiğini dile getirdi.

Filistinli genç kadın, "Babamın kalp rahatsızlığı ve pek çok hastalığı var. Gözlerinde sorun var ve daha yeni kornea nakli oldu. Ona ve komşularımıza biber gazı attılar. (Babam) Şimdi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vahşiler bunlar." diye konuştu.

Mahalleliler saldırıyı anlattı

Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki birçok Filistinli gibi evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Salim ailesinin yaşlı üyesi Fatma Salim (73) de atılan gazdan etkilendi.

Salim, "Biber gazı ve taşlarla bize ve evimize saldırdılar. Biz onlara hiçbir şey yapmadığımız halde sürekli mahallemize saldırıyorlar. (İsrail) Polisi de onlarla birlikte, onları koruyor." dedi.

Saldırgan grubun kendilerine hakaret ederek evini elinden almakla tehdit ettiklerini kaydeden Salim, "Biz tehdit altındaki ailelerden biriyiz, evimizi almak istiyorlar. Mahkemeden kağıt getirip bizi bu ay sonunda buradan çıkaracaklarmış." diye konuştu.

İsrail polisinden açıklama

İsrail polisinden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, mahallede "karışıklık ve çatışmalar" çıktığı belirtildi.

Şeyh Cerrah'taki hassas durum

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi, sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin hedefi halinde.

Şeyh Cerrah'taki birçok Filistinli aile, İsrail makamlarının yerleşimciler lehine yargı kararları ve bürokratik adımlar nedeniyle evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya.

Mahallede yaşayan Filistinlilerin evlerinden çıkartılma çabası 2021 yazında dünya gündemine damgasına vurmuştu. Doğu Kudüs'te Filistinlilerin maruz kaldığı tehcir, tüm Filistin coğrafyasında toplumsal tepki ve Gazze savaşıyla sonuçlanmıştı.

Filistinlilerin evlerinden tahliyelerine karşı ABD, İngiltere ve Avrupa Birliğinin "barış umutlarını yok ettiği" yönündeki uyarıları İsrail'in Şeyh Cerrah'taki tehcirine engel olmadı.

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