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Fannon Bu Akşam Ada’ya Geliyor

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Fannon Bu Akşam Ada’ya Geliyor
Fannon Bu Akşam Ada’ya Geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşarı Frank Fannon’un, teknokratlardan oluşan bir heyetle, bu akşam Ada’ya geleceği belirtildi. 


Fileleftheros gazetesi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşarı Frank Fannon’un, iki amaç için Güney Kıbrıs’a geleceğini, ilkinin; 3+1 düzeyinde işbirliğini derinleştirmek olduğunu bu nedenden dolayı da, Fannon’a kıyı güvenliği ve güvenlik alanlarındaki yetkililerin de eşlik edeceğini yazdı.


Fannon’un ikinci amacının ise; Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail tarafından ileriye götürülen işbirliği modelinin bölgedeki diğer ülkelerin de takip etmesi gerektiği mesajını(ilk olarak Türkiye’ye)  göndermek olduğunu  savundu.


Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak bu akşam Ada’ya gelmesi beklenen Fannon’a kıyı güvenliği ve çevre konularından yetkili iki genel müdürün eşlik edeceğini yazdı.
Habere göre her iki yetkili yarın Lefkoşa’nın güneyinde yapılacak olan güvenlik ile  sondajlar ve çevre konularındaki iki toplantıya katılacak.
Gazete bu toplantılara, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın çevre ile deniz güvenliği alanlarındaki yetkililerinin de katılacağını yazdı.  

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