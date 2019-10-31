  • BIST 98.469
  • Altın 278,083
  • Dolar 5,7165
  • Euro 6,3738
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Fantezi acı bitti: Genç çift balkondan aşağı düştü

» »
Fantezi acı bitti: Genç çift balkondan aşağı düştü
Fantezi acı bitti: Genç çift balkondan aşağı düştü

10 Katlı binanın 9. katında yaşayan genç kadın ve sevgilisi fantezi yapmak için balkonu kullanınca facia yaşandı. Aşağı düşen genç çift feci şekilde can verdi.

Rusya’nın St Petersburg kentinde yaşanan olayda 25 yaşlarındaki çift, arkadaşlarıyla birlikte katıldıkları eğlencede bolca alkol tüketti. Gecenin ilerleyen saatlerinde evlerine dönen çift, salonda birlikte olmaya başladı.

Soğuk havaya aldırış etmeden balkonda fantezi yaşamak isteyen çift bir süre burada birlikte olduktan sonra alkolün de etkisiyle dengesini kaybederek 9. kattan aşağıya düştü. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O esnada çiftin balkonda yaptıklarını izleyen bir adam hemen polislere ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, olay yerini inceledikten sonra soruşturma başlattı. Görgü tanığı adam, “Balkonumda oturuyordum. Onlar da karşı taraftaydı. Kimseye aldırış etmeden birlikte oluyorlardı. Bağırma sesini duyduğum anda döndüm ve çifti aşağıya düşerken gördüm” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kopya çekmesinler diye öğrencilerin başına koli geçirildi21 Ekim 2019 Pazartesi 15:45
  • Trump’ın Erdoğan’a mektubu Zaharova’ya soruldu: Diplomasi kitaplarına girecek cinsten19 Ekim 2019 Cumartesi 15:29
  • Rusya ile Çin, dünyanın en büyük petrokimya santralini inşa edecek16 Ekim 2019 Çarşamba 19:06
  • "Defnedildikten" 7 saat sonra evine döndü12 Ekim 2019 Cumartesi 14:43
  • Rusya’dan lider devletlere Suriye ile ilgili görüşme çağrısı09 Ekim 2019 Çarşamba 21:54
  • 4 kişi selfie çekerken öldü08 Ekim 2019 Salı 21:24
  • Ukrayna'da 'fuhuş yasallaşsın' önerisi07 Ekim 2019 Pazartesi 18:43
  • Hindistan'da şiddetli yağışların etkisi sürüyor: Ölü sayısı 55'e çıktı03 Ekim 2019 Perşembe 11:00
  • Endonezya'daki depremde ölü sayısı 36'ya çıktı03 Ekim 2019 Perşembe 10:55
  • Kuzey Kore'den yeni füze denemesi02 Ekim 2019 Çarşamba 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti