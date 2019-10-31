Fantezi acı bitti: Genç çift balkondan aşağı düştü

10 Katlı binanın 9. katında yaşayan genç kadın ve sevgilisi fantezi yapmak için balkonu kullanınca facia yaşandı. Aşağı düşen genç çift feci şekilde can verdi.

Rusya’nın St Petersburg kentinde yaşanan olayda 25 yaşlarındaki çift, arkadaşlarıyla birlikte katıldıkları eğlencede bolca alkol tüketti. Gecenin ilerleyen saatlerinde evlerine dönen çift, salonda birlikte olmaya başladı.

Soğuk havaya aldırış etmeden balkonda fantezi yaşamak isteyen çift bir süre burada birlikte olduktan sonra alkolün de etkisiyle dengesini kaybederek 9. kattan aşağıya düştü. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O esnada çiftin balkonda yaptıklarını izleyen bir adam hemen polislere ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, olay yerini inceledikten sonra soruşturma başlattı. Görgü tanığı adam, “Balkonumda oturuyordum. Onlar da karşı taraftaydı. Kimseye aldırış etmeden birlikte oluyorlardı. Bağırma sesini duyduğum anda döndüm ve çifti aşağıya düşerken gördüm” dedi.