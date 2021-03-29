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Fantezi için dev jelibon ayıyı erittiler, hastanelik oldular!

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Fantezi için dev jelibon ayıyı erittiler, hastanelik oldular!
Fantezi için dev jelibon ayıyı erittiler, hastanelik oldular!

ABD'de bir çiftin yatak odası fantezisi için dev bir jelibon ayıyı eritmesi hastanede son buldu.

TLC'nin Sex Sent Me To The ER (Seks Beni Acil Servise Gönderdi) programına konuk olan Michael ve Josie çifti, başlarından geçen olayı anlattı. Michael, ilk önce ayıyı mikrodalgada erittiğini, ardından da sıvı haline gelmiş jelibonu partnerinin göğüsüne dökmeye başladığını ifade etti. Josie, "Göğsüm yanıyormuş gibi hissetmiştim" dedi.

Josie, daha önce bu fanteziyi mum ile denediklerini, ancak bu sefer bir süre sonra soğuma hissetmeye başlamadığını ifade etti. Michael, partnerine yardımcı olmak için erimiş jelibonu yalamaya çalıştığını, ancak bu sefer de kendi dilinin yandığını ve Josie'nin derisinin soyulmaya başladığını ifade etti.

Soluğu bir hastanenin acil biriminde alan çift, Josie'nin göğsünde 3. derece yanıklar meydana geldiğini öğrendi.

Acil servis doktoru Dr. Jordon Moskoff, "Daha önce kimsenin kendini cayırdayan jelibonla yaktığını görmemiştim" dedi.

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