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Farage: “AB projesinin son günleri yaklaşıyor”

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Aşırı sağcı İngiliz siyasetçi Farage, “Kaybediyorsunuz. Brexit ilk ayrılan parça, dersinizi alacaksınız. Bu projenin (AB) son günleri yaklaşıyor.” dedi.
Farage: “AB projesinin son günleri yaklaşıyor”

Brüksel’deki Avrupa Parlamentosunda (AP) konuşan Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) eski lideri Nigel Farage, Avrupa halkının ulus devletlerle yönetilmek istediğini ve AB gibi yapay oluşumları istemediğini kaydetti.

Farage, kıta genelindeki seçim sonuçlarının da buna işaret ettiğini belirterek “Kaybediyorsunuz. Brexit ilk ayrılan parça, dersinizi alacaksınız. Bu projenin (AB) son günleri yaklaşıyor.” dedi.

Belçika Başbakanı Charles Michel’in AB’nin geleceğine ilişkin konuşmasının ardından söz alan Farage, “Belçika bir ülke olmadığı için belki Avrupa düzeyinde bir oluşumun bir parçası olmak sizi mutlu ediyor olabilir.” diye konuştu.

Belçika’nın iki bölümden oluştuğunu, bu bölümlerin farklı diller konuştuğunu ve “birbirlerinden hoşlanmadıklarını” söyleyen Farage, “Belçika bir ülke değil, yapay bir oluşum.” ifadesini kullandı. Farage’a cevap veren Michel ise İngiliz siyasetçiyi “popülist ve aşırıcı” olmakla suçladı.

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