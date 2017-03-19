FARC gerillaları silah bırakıyor

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri FARC 14 bin silahı Birleşmiş Milletler gözlemcilerine teslim etmeye başladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos cuma günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada FARC'ın kısa süre içerisinde 14 bin silahı Birleşmiş Milletler gözlemcilerine teslim edeceğini söyledi. Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas da daha şimdiden BM yetkililerine yüzlerce silahın teslim edildiğini açıkladı.

Kolombiya'da hükümet ile FARC arasında kasım ayında imzalanan barış anlaşması 7 bin FARC gerillasının ülke çapında 26 toplanma noktasında silahlarını bırakmasını öngörüyor. Mart ayında başlayan sürecin mayıs ayına kadar tamamlanması öngörülüyor. Kolombiya Ordusu Generali Javier Florez FARC'ın silah envanterinde 11 bini tüfek olmak üzere 14 bin silah olduğunu açıklamıştı.

Kolombiya'da 1964 yılından beri süren çatışmalarda 260 binden fazla insan öldü, 60 bin kişi kayıtlara kayıp olarak geçerken 7 milyondan fazla insan yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı. FARC ile barış anlaşması imzalayan Devlet Başkanı Santos geçen yıl Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.