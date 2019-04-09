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“Fare Mücadele Kampanyası

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Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından “Fare Mücadele Kampanyası” başlatıldı
“Fare Mücadele Kampanyası

Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada  “Fare Mücadele Kampanyası” başlatıldığı belirtildi

Tarım Dairesi Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

Tarım ürünlerinde zarara neden olan,  insanlara ve çiftlik hayvanlarına tehlikeli hastalık etmenlerini bulaştırabilen fare ve sıçanlara karşı Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından  Fare Mücadele Kampanyası başlatılmıştır.

 

Her yıl daire tarafından Fare Mücadele Kampanyası düzenlenmektedir. Bu kampanyalar yılda en az iki defa olacak şekilde yapılmaktadır. Bu yıl da KKTC dahilindeki tüm köylere fare zehirleri ücretsiz olarak verilecektir.

 

Bu kampanya çerçevesinde, her köye ayrılan fare zehirleri Kaza ve Bölge Tarım Daireleri’nden, ilgili Belediyeler ve Muhtarlıklar tarafından teslim alınacak ve ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacaktır. İlgili Belediye ve Muhtarlıklara ayrılan fare zehirlerinin 15 gün içerisinde Kaza / Bölge Tarım Dairelerinden alınması gerekmektedir.

 

Üreticilerimizin fare zehirlerini kullanırken doğaya zarar vermeden, tüm emniyet tedbirlerini alarak, fare zehirlerini amacına uygun olarak kullanmaları hem kendileri hem de çevrenin korunması için gereklidir.

 

Tarım Dairesi Müdürlüğü’nün her yıl ihale ile aldığı fare zehiri, Difenacoum (% 0.005) aktif maddeli mum blok fare zehiridir. Kemirgende iç kanamaya neden olarak ölüme yol açar.

 

Fare zehirlerinin, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği yerlere, ağaç kovuklarına veya korunaklı yerlere konulması önemle duyurulur.

 

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