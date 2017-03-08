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Fare mücadele kampanyası kapsamında zehir dağıtımına başlandı

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Fare mücadele kampanyası kapsamında zehir dağıtımına başlandı
Bu bağlamda, kampanya çerçevesinde, her köye ayrılan fare zehirleri, Kaza ve Bölge Tarım Daireleri’nden, ilgili belediye ve muhtarlıklar tarafından teslim alınıp ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Tarım ürünlerinde zarara neden olan, insanlara ve çiftlik hayvanlarına da çeşitli tehlikeli hastalık etmenlerini bulaştırabilen fare ve sıçanlara karşı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Dairesi Müdürlüğünce  “Fare mücadele kampanyasının birinci dağıtımı” tamamlandı.

Bu bağlamda, kampanya çerçevesinde, her köye ayrılan fare zehirleri, Kaza ve Bölge Tarım Daireleri’nden, ilgili belediye ve muhtarlıklar tarafından teslim alınıp ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, fare zehirlerini teslim almayan muhtarların bir an önce fare zehirlerini teslim almaları gerektiği kaydedilirken, önümüzdeki aylarda ikinci dağıtımın da gerçekleştirileceği bildirildi.

Üreticilerden fare zehirlerini kullanırken doğaya zarar vermeden, tüm emniyet tedbirlerini alarak fare zehirlerini amacına uygun olarak kullanmaları istenen açıklamada, bunun hem kendilerinin hem de çevrenin korunması için gerekli olduğu hatırlatıldı.

Fare zehirlerinin ev, ambar ve hayvan barınaklarında çocukların ve hayvanların erişemeyecekleri yerlere konulması gerektiği, arazideki uygulamalarda ise zehirlerin evcil ve yaban hayvanlarının ulaşamayacakları yerler olan ağaç kovuklarına, taş bentlerdeki taşların arasına, fare yuvalarına ve benzeri korunaklı yerlere konulması gerektiği de hatırlatıldı.

Zehirlerin belli aralıklarla kontrol edilmesi ve gerekiyorsa ilavesinin yapılmasının gerektiği belirtilen açıklamada, bununla birlikte farenin doğal düşmanları olan baykuş, tilki ve kara yılan gibi doğal avcıların da korunmasının fare mücadelesine katkı sağlayacağına vurgu yapıldı.

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