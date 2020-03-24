Fareden insana geçen hantavirüs nedeniyle Çin'de 1 kişi hayatını kaybetti, sosyal medya karıştı

Çin'in İngilizce yayın yapan büyük haber portallarından Global Times China, ülkenin batısındaki Yunnan eyaletinde hantavirüs tespit edilen bir kişinin işe giderken otobüste hayatını kaybettiği bildirildi.

Şandong (Shandong) eyaletine meydana gelen olay sonrası otobüste bulunan diğer 32 kişiye de test yapıldığı açıklandı.

Global Times'ın haberinin ardından sosyal medyada yeni bir salgının ortaya çıkabileceği yorumları yapıldı, Twitter'da "hantavirüs" etiketi dünya çapında ve Türkiye'de trend konular arasına girdi.

Birçok kişi bu gizemli virüsle ilgili paylaşım yaparken, korkularını dile getirdi. Bazı kullanıcılar Çin halkının vahşi hayvanları yemeyi bırakması gerektiğini belirtti.

Daha önce ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi 2012 Ağustos'unda hantavirüs teşhisi ile hastaneye kaldırılmış ve hayatını kaybetmişti.

Bilim insanları hantavirüsün ilginç ve ender görülen bir hastalık olduğunu, yayılma hızı ve öldürme riskinin tahmin edilemediğini söylüyor.

Hantavirüs insandan insana bulaşmıyor

Farelere veya fare idrarı, tükürüğü veya dışkısına temasla insanlara bulaşan hantavirüsler, "Hantavirüs Akciğer Sendromu" (HPS) adı verilen hastalığa yol açıyor. İnsandan insana bulaşmayan hantavirüs salgın tehlikesi yaratmıyor.