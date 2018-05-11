Fareler ile çöp evde yaşıyordu!..

KKTC’de insana değer verilmemesinin bir örneği daha ortaya çıktı. Küçük Kaymaklı Kemal Aşık Caddesinde yalnız başına ikamet eden bedensel ve zihinsel engelli bir kadına uzun süredir el uzatılmadığı gözlemlendi.

Taner ULUTAŞ

Kendine bakmaktan aciz ve zihinsel engelli olduğu için birilerinin yardımına ihtiyaç duymasına karşın herhangi bir yakını olmaması nedeniyle çöp eve dönüşen evinde fareler ile birlikte yaşamak mecburiyetinde kalan Sertaç Çolak isimli kadına, duyarlı bir vatandaşımız Beşer Kişmir el uzattı. Beşer Kişmir’in girişimleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetler, duruma el atarak, kadını kontrol altına aldı.

Bedensel ve zihinsel engelli, kendine bakmaktan aciz Sertaç Çolak isimli kadın bir zamanların TMT mensubu, Topal Mahmut olarak anılan birisinin kızı olduğu öğrenildi.

Sosyal Medya’da da ses getiren olaya yorum yapanlar, "Hadde ona bakacak bir birim yok.Yasada yeri yok onu sahiplenecek bir birim yok. Vicdanlarda da mı yer yok. Aç, sefil ve hasta bir insana neden el uzatılmıyor" dedi.

Beşer Kişmir ilgili birimlere yazı yazarak durumun vahametini dile getirirken, çöp ev nedeniyle salgın hastalığın da olabileceğine vurgu yaptı.

Beşer Kişmir yaptığı açıklamada, "Zihinsel engelli bir vatandaşımız, aç, sefil ve hasta bir vaziyette, neredeyse çöp eve dönüşen bir yerde, fareler ile birlikte yaşıyor. Bu durumu yetkililere ve ilgili birimlere aktardım. Durumun vahametini de anlattım. Sağlık bakanlığı ile Kaymakamlığa gittim ve durumun vahametini onlara da söyledim" dedi.

Beşer Kişmir açıklamalarına devamla, "Bölge sakinleri olarak tüm yetkililere sesle seslenerek salgın ve yangın olabileceğini, bu işin otuz iş gününü bekleyemeyeceğini belirttim. Her an bir salgın başlayabilir veya bir gece herkes uyurken yangın çıkabilir dedim. Bu olayların olmasınımı beklersiniz müdahale etmek için bir salgın olursa sadece bu sokakta olmayacak tüm Lefkoşa’ya bulaşacak diye ikazımı da yaptım" ifadesinde bulundu.

"Dün Sabah Kaymakamlık müfettişi, Kemal Aşık caddesindeki engelli vatandaşı, Ambulansla hastaneye gönderdi. Ancak kadını Ambulansla geri getirdi" diyen Beşer Kişmir, "Bu şahıs kedine bakamıyor. Pislik içinde farelerle beraber yaşıyor. Tuvaleti banyosu yok ve ne yazıktır ki KKTC devleti kendi vatandaşına sahip çıkamıyor ısrarım üzerine Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Hizmetler ve Kaymakamlık devreye girdi ve bu kez kadını alarak hastaneye götürdü ve bakım altına aldılar. Bölge halkı adına onlara teşekkür ederim" dedi.