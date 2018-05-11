  • BIST 102.381
  • Altın 179,942
  • Dolar 4,2383
  • Euro 5,0479
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Fareler ile çöp evde yaşıyordu!..

» »
KKTC’de insana değer verilmemesinin bir örneği daha ortaya çıktı. Küçük Kaymaklı Kemal Aşık Caddesinde yalnız başına ikamet eden bedensel ve zihinsel engelli bir kadına uzun süredir el uzatılmadığı gözlemlendi.
Fareler ile çöp evde yaşıyordu!..

Taner ULUTAŞ

Kendine bakmaktan aciz ve zihinsel engelli olduğu için birilerinin yardımına ihtiyaç duymasına karşın herhangi bir yakını olmaması nedeniyle çöp eve dönüşen evinde fareler ile birlikte yaşamak mecburiyetinde kalan Sertaç Çolak isimli kadına, duyarlı bir vatandaşımız Beşer Kişmir el uzattı. Beşer Kişmir’in girişimleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetler,  duruma el atarak, kadını kontrol altına aldı.

Bedensel ve zihinsel engelli, kendine bakmaktan aciz Sertaç Çolak isimli kadın bir zamanların TMT mensubu, Topal Mahmut olarak anılan birisinin kızı olduğu öğrenildi.

Sosyal Medya’da da ses getiren olaya yorum yapanlar, "Hadde ona bakacak bir birim yok.Yasada yeri yok onu sahiplenecek bir birim yok. Vicdanlarda da mı yer yok. Aç, sefil ve hasta bir insana neden el uzatılmıyor" dedi.

Beşer Kişmir ilgili birimlere yazı yazarak durumun vahametini dile getirirken, çöp ev nedeniyle salgın hastalığın da olabileceğine vurgu yaptı.

Beşer Kişmir yaptığı açıklamada, "Zihinsel engelli bir vatandaşımız, aç, sefil ve hasta bir vaziyette, neredeyse çöp eve dönüşen bir yerde, fareler ile birlikte yaşıyor. Bu durumu yetkililere ve ilgili birimlere aktardım. Durumun vahametini de anlattım. Sağlık bakanlığı ile Kaymakamlığa gittim ve durumun vahametini onlara da söyledim" dedi.

Beşer Kişmir açıklamalarına devamla, "Bölge sakinleri olarak tüm yetkililere sesle seslenerek salgın ve yangın olabileceğini, bu işin otuz iş gününü bekleyemeyeceğini belirttim. Her an bir salgın başlayabilir veya bir gece herkes uyurken yangın çıkabilir dedim. Bu olayların olmasınımı beklersiniz müdahale etmek için bir salgın olursa sadece bu sokakta olmayacak tüm Lefkoşa’ya bulaşacak diye ikazımı da yaptım" ifadesinde bulundu.

"Dün Sabah Kaymakamlık müfettişi, Kemal Aşık caddesindeki engelli vatandaşı, Ambulansla hastaneye gönderdi. Ancak kadını Ambulansla geri getirdi" diyen Beşer Kişmir, "Bu şahıs kedine bakamıyor. Pislik içinde farelerle beraber yaşıyor. Tuvaleti banyosu yok ve ne yazıktır ki KKTC devleti kendi vatandaşına sahip çıkamıyor ısrarım üzerine Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Hizmetler ve Kaymakamlık devreye girdi ve bu kez kadını alarak hastaneye götürdü ve bakım altına aldılar. Bölge halkı adına onlara teşekkür ederim" dedi.

kadin-(1).jpg

ilgili-mercilere-yazilar-(1).jpg

ilgili-mercilere-yazilar-(2).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yılmazköy'de yangın09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:53
  • Gönyeli'de güpe gündüz bıçaklama09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:51
  • DP'nin Lefkoşa adayı Gencay Eroğlu oldu09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:11
  • Başkan Harmancı LTB Engelsiz Atletizm Takımı’nı kabul etti08 Mayıs 2018 Salı 12:46
  • LTB’den ‘Demokrasi Alanı’ için ilk adım07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:13
  • LTB Spor Kulübü Sporcusu Fezile Işık uluslararası triatlon yarışında 3.olarak podyuma çıktı07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:40
  • Atakan ve Harmancı bir araya geldi07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:17
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:00
  • “Bilinçli toplum, sağlıklı gelecek için yürüyoruz” etkinliği düzenlendi06 Mayıs 2018 Pazar 13:55
  • MDP Lefkoşa  İlçe Merkezi binası açıldı.06 Mayıs 2018 Pazar 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti