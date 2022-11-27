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Fareler ve Covid-19 virüsü arasındaki ilişki açığa çıktı

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Covid-19'un mutasyonlarını araştıran araştırmacılar, ABD'nin New York şehrindeki farelerde virüs belirtileri buldu ve bu da hastalığın hayvanlardan insanlara sıçrayabileceği endişelerine yol açtı.
Fareler ve Covid-19 virüsü arasındaki ilişki açığa çıktı

ABD’de yer alan Missouri Üniversitesi ve USDA’daki bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, corona virüsünü New York şehrindeki farelerde tespit etti ve ayrıca bazı türlerinin de hastalığın Alfa, Delta ve Omicron varyantlarına duyarlı olduğunu buldu.

New York Post’ta yer alan habere göre, USDA-APHIS Merkezi ve ortaklarının ulusal koordinatörü Dr. Julianna Lenoch ve ekibi, Brooklyn’de yaklaşık 80 Norveç faresini yakalayıp test etti ve bunların %16’sından biraz fazlasının Covid-19’a maruz kaldığını gösteren antikorlara sahip olduğunu buldu.

HANGİ TÜRDE OLDUĞU AÇIKLANDI

Bilim insanları ayrıca yakaladıkları sıçanların akciğerleri üzerinde PCR testleri kullandılar ve türün Covid-19’u bulaştırabileceğine dair kanıt bulamasalar da, %5’ten biraz fazlası testte pozitif çıktı.

Ekip, araştırma amacıyla yaygın olarak kullanılan başka bir kemirgen türü olan Sprague Dawley farelerinin, Covid-19’un Alpha, Delta ve Omicron varyantları tarafından enfekte olabildiğini ve bulaşma potansiyelinin altını çizdiğini buldu.

Pazartesi günü yayınlanan Covid-19 ve fareleri inceleyen makale henüz hakem denetiminden geçmedi.

 

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