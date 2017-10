Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, “farkında olalım, kanserden korunalım” broşürü dağıttı.

Sağlık Turizmi Konseyi “1-31 Ekim meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı” faaliyetleri kapsamında Sağlık Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, YDÜ ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğiyle Ercan Havaalanı ile Metehan sınır kapısında ülkeye gelen turistlere iki dilde hazırlanan broşürleri dağıttı.

Amaçlarının başta ülke insanı olmak üzere bütün insanların farkındalık konusuna dikkatlerini çekerek, doğru bilinen yanlışlara işaret etmek olduğunu ifade eden Sağlık Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, son yıllarda tanı ve tedavilerde kaydedilen gelişmeler sayesinde meme kanserinin artık ölümcül değil, kronik bir hastalık olarak görüldüğünü söyledi.

HER YIL 1,4 MİLYON KADINA MEME KANSERİ TEŞHİSİ

Tedavilerdeki başarıda en önemli etkenlerden birinin farkındalığın artması sonucunda tanının erken konulabilmesi olduğunun altını çizen Savaşan, Dünya’da her yıl 1,4 milyon kadına meme kanseri teşhisi konduğunu belirtti.

Savaşan, meme kanserinin erken teşhisle tedavi edilebildiğinin altını çizerek, iki dilde hazırlanan ve Kuzey Kıbrıs’ın çeşitli yerlerinde ülke insanı ile turistlere dağıtılan broşürlerin büyük bir memnuniyet ve ilgiyle okunduğunu görmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın kanser haritasını çıkarmak için başlattığı çalışmalarını bir an önce tamamlamasının önemine dikkat çeken Savaşan, meme kanseri riskine karşı kadınların düzenli olarak çeşitli yöntemlerle kontrolden geçmesinin önemine vurgu yaptı.

DÜZENLİ OLARAK KENDİ KENDİNİ MUAYENE ETMEK ÇOK ÖNEMLİ

Konseyin bu alandaki uzmanlarının, 20 yaşından sonra kadınların düzenli olarak her ay kendi kendilerini muayene etmesi, 20-40 yaş arasında üç yılda bir, 40 yaş sonrasında ise her yıl hekim muayenesi yaptırması gerektiği konusundaki uyarılarını dile getiren Savaşan, 40 yaşında bir defa ve 45 yaşından sonra da her yıl mamografi yapılması gerektiğini söyledi.

Savaşan son olarak, meme kanserine sadece kadınların değil çok düşük oranda da olsa erkeklerin de yakalandığını dile getirerek, farkında olmanın kanserden korunmanın anahtarı olduğunu sözlerine ekledi.