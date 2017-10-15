“Farkında olalım, kanserden korunalım” yürüyüşü yapıldı

Kanserde erken tanının önemine işaret edilerek taramaların ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi

“1-31 Ekim meme kanseri bilinçlendirme ayı” kapsamında Sağlık Turizmi Konseyi organizasyonu ile Sağlık Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı desteği ve Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliğiyle Lefkoşa Dereboyu’nda yürüyüş düzenlendi.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamada, dün gerçekleşen yürüyüşün büyük ilgi gördüğü belirtilerek amacın, doğru bilinen yanlışlardan kurtarmak olduğuna işaret edildi.

“Farkında olalım kanserden korunalım” temasıyla yapılan yürüyüşün, kanserle ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, kansere karşı mücadelede önemli bir adım olan doğru bilinen yanlışlardan kurtulmak ve doğruların herkese ulaşması gerektiği algısının yaratılması için yapıldığını söyleyen Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, kanserin herkesi farklı şekillerde etkilediğini, hastalığın bireylerin, ailelerin ve toplumun üzerindeki etkisini azaltmak için başta devlete, sivil topluma, uluslararası kuruluşlara, üniversitelere, hastalara ve yakınlarına önemli görevler düştüğünün altını çizdi.

Etkinliğe katılarak konuşma yapan Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu da kanserle mücadelede farkındalık ve erken tanının önemine işaret ederek taramaların ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptılar.